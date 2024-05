(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Braveheart Investment Group PLC - Société d'investissement basée à Dodworth, en Angleterre - Mise à jour de l'évaluation de deux actifs au sein de son portefeuille d'investissement avant la publication de ses résultats annuels pour l'exercice clos en mars. Décide de ramener à zéro la valeur de l'investissement dans Paraytec Ltd, valeur comptable au 31 mars 2023 de 3,0 millions de livres sterling et Kirkstall Ltd, valeur comptable au 31 mars 2023 de 1,7 million de livres sterling, dans les comptes de l'exercice 2024. Braveheart avait précédemment annoncé qu'elle cherchait un acheteur pour Paraytec, mais n'avait pas réussi à obtenir une offre appropriée. Depuis lors, les performances se sont détériorées. En conséquence, Braveheart ne croit plus que les prêts en cours à Paraytec, d'un montant total de 1,4 million de livres sterling au 31 mars 2024, seront remboursés à court terme. En outre, M. Kirkstall n'a pas été en mesure d'atteindre certains objectifs de vente et les discussions avec les conseillers en fusions et acquisitions et les acquéreurs potentiels n'ont pas progressé. Par conséquent, Braveheart ne croit plus que les prêts en cours de Braveheart à Kirkstall, d'un montant total de 0,2 million de livres sterling au 31 mars 2024, seront remboursés à court terme. Ces réductions de valeur, ainsi que la vente de la participation dans Phase Focus Holdings Ltd pour 2,1 millions de livres sterling, signifient que la valeur comptable du portefeuille d'investissements en actions devrait être considérablement réduite à environ 1,8 million de livres sterling, contre 9,5 millions de livres sterling au 31 mars 2023. En outre, Braveheart déclare avoir mis en œuvre une série de mesures visant à rationaliser la base de coûts et à préserver les liquidités.

Fletcher King PLC - Société de géomètres agréés basée à Londres - Fournit des détails supplémentaires concernant la mise à jour commerciale annoncée le 3 mai. Elle indique que le nombre d'opérations réalisées a été relativement faible, mais que cela a été compensé par une taille moyenne des opérations plus élevée que la normale. La société reste soutenue par un bilan solide, sans dette, ce qui lui permet d'envisager des activités d'investissement, y compris des co-investissements dans des syndicats immobiliers internes et toute opportunité d'entreprise susceptible d'accroître la valeur de l'entreprise. Il prévoit d'examiner attentivement le niveau de dividende à recommander sur la base des résultats finaux audités. Il souligne que la société a l'habitude de distribuer des bénéfices et que l'on peut donc s'attendre à ce que le dividende final soit plus élevé que celui de l'année dernière.

Fenikso Ltd - investisseur dans des actifs pétroliers et gaziers nigérians, précédemment connu sous le nom de Lekoil Ltd - Annonce la réception de fonds dans le cadre du prêt Lekoil & Gas Investments conclu le 31 décembre 2022 dans le cadre de la restructuration de Fenikso. Elle reçoit 1,3 million USD en remboursement partiel du prêt de 51,9 millions USD, le solde étant de 42,2 millions USD. Le montant reçu équivaut à environ 8,7 % du dernier paiement reçu par LOGI au titre des ventes de pétrole brut. Le prochain paiement est prévu avant la fin du mois de juin. Le produit servira à rembourser le prêt de Savannah Energy Investments Ltd, dont le solde est actuellement de 13,3 millions USD, et à renforcer la trésorerie de Fenikso. Après le paiement à Savannah Energy, Fenikso s'attend à disposer de plus de 4 millions d'USD de liquidités dans son bilan.

Vast Resources PLC - société minière opérant en Asie centrale, en Europe de l'Est et en Afrique - lève 616 000 GBP par le biais d'un placement de 280 millions d'actions à 0,22 pence chacune. Le placement a été effectué par le courtier commun de la société, Axis Capital Markets Ltd. Le produit sera utilisé pour combler le déficit à court terme des dépenses opérationnelles pendant que la société attend la clôture de la première tranche du refinancement structurel et pour couvrir les obligations à court terme de la société, ainsi que les besoins en fonds de roulement. En outre, le propriétaire de la Swiss Investment Co a confirmé lundi qu'il prévoyait de transférer les fonds relatifs au refinancement sous peu. Bien que le conseil d'administration soit rassuré par cette confirmation et espère que les fonds seront libérés, il n'y a aucune garantie que ce financement sera assuré.

