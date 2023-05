L'investissement de Braveheart dans Phasefocus vise à s'implanter aux États-Unis

Braveheart Investment Group PLC - Investisseur dans les petites et moyennes entreprises basé à Barnsley, Angleterre - Fait le point sur Phasefocus Holdings Ltd, dans laquelle Braveheart détient une participation de 44%. Phasefocus a récemment nommé Nexus Scientific, spécialiste de la vente d'instruments d'analyse cellulaire, pour représenter les produits Livecyte en Amérique du Nord. Livecyte est un système d'imagerie et d'analyse qui utilise une nouvelle méthode d'imagerie quantitative et de microscopie de haute fidélité. Nexus organisera une série d'ateliers clients, de conférences et de séminaires, afin d'améliorer le profil et les ventes de Livecyte aux Etats-Unis. De plus, Nexus note que deux nouvelles applications Livecyte ont été développées et devraient être lancées avant la fin de l'année 2023.

Cours actuel de l'action : 12,90 pence, en hausse de 12 % à Londres mercredi

Variation sur 12 mois : en hausse de 5,3

