Bravida Holding AB (publ) : De retour sur un niveau important

Données financières SEK USD EUR CA 2023 28 756 M 2 647 M 2 471 M Résultat net 2023 1 370 M 126 M 118 M Dette nette 2023 986 M 90,8 M 84,8 M PER 2023 16,0x Rendement 2023 3,28% Capitalisation 21 916 M 2 017 M 1 883 M VE / CA 2023 0,80x VE / CA 2024 0,78x Nbr Employés 13 000 Flottant 98,0% Prochain événement sur BRAVIDA HOLDING AB (PUBL) 07/06/23 Handelsbanken Nordic Mid/Small Cap Seminar Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 107,40 SEK Objectif de cours Moyen 133,00 SEK Ecart / Objectif Moyen 23,8% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Per Evert Mattias Johansson President & Chief Executive Officer Asa Neving Chief Financial Officer Knut Fredrik Jochum Arp Chairman Anders Staffan Påhlsson Independent Director Jan Ove Henning Johansson Independent Director