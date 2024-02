Bravura Solutions Limited est un fournisseur australien de solutions logicielles pour les secteurs de la gestion de patrimoine, de l'assurance-vie et de l'administration de fonds. L'entreprise exerce ses activités dans deux secteurs : La gestion de patrimoine et l'administration de fonds. Le secteur de la gestion de patrimoine comprend les plateformes de gestion de patrimoine, qui fournissent un traitement de bout en bout pour soutenir toutes les fonctions de back-office liées à la gestion quotidienne des pensions de retraite, des retraites, de l'assurance-vie, des investissements, du patrimoine privé et de l'administration des portefeuilles. Le segment de l'administration de fonds comprend les plateformes d'administration de fonds, qui répondent aux besoins d'administration d'une gamme de véhicules d'investissement en Europe et distribués dans le monde entier pour les investisseurs particuliers et institutionnels. Ses solutions logicielles permettent à ses clients d'accélérer la mise sur le marché, de fournir une expérience numérique et de faire face aux changements constants dans la réglementation des services financiers. L'entreprise est présente en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Europe, en Afrique et en Asie.

Secteur Logiciels