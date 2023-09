Braze, Inc. est un fournisseur de plateforme d'engagement client qui permet des interactions centrées sur le client entre les consommateurs et les marques. Sa plateforme aide les marques à écouter leurs clients, à les comprendre et à agir en fonction de cette compréhension d'une manière humaine et personnelle. Grâce à la plateforme de la société, les marques ingèrent et traitent les données des clients en temps réel, orchestrent et optimisent des campagnes de marketing multicanal contextuellement pertinentes et font évoluer en permanence leurs stratégies d'engagement des clients. Sa plateforme permet d'interagir avec des utilisateurs actifs via les applications, les sites Web et autres interfaces numériques de ses clients. Sa plateforme englobe les fonctionnalités requises pour un engagement client moderne : ingestion de données, classification, orchestration, personnalisation et action. La société propose des kits de développement logiciel (SDK) à installer dans les applications des clients sur des plateformes telles qu'Android, iPhone Operating System (iOS), Web, tvOS et Roku.

Secteur Logiciels