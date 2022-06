Braze, Inc. : Goldman Sachs favorable sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2023 348 M - 333 M Résultat net 2023 -154 M - -148 M Tréso. nette 2023 463 M - 444 M PER 2023 -18,1x Rendement 2023 - Capitalisation 2 758 M 2 758 M 2 644 M VE / CA 2023 6,60x VE / CA 2024 5,02x Nbr Employés 1 164 Flottant 27,5% Graphique BRAZE, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BRAZE, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 29,40 $ Objectif de cours Moyen 55,27 $ Ecart / Objectif Moyen 88,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs William Magnuson Chairman & Chief Executive Officer Myles Kleeger President & Chief Customer Officer Isabelle Winkles Chief Financial Officer Jonathan Hyman Chief Technology Officer Douglas Allan Pepper Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BRAZE, INC. -61.90% 2 758 MICROSOFT CORPORATION -27.97% 1 811 871 DASSAULT SYSTÈMES SE -34.53% 46 823 SYNOPSYS INC. -17.13% 44 400 ATLASSIAN CORPORATION PLC -56.39% 42 274 SEA LIMITED -68.43% 39 529