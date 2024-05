Braze, Inc. propose une plateforme d'engagement des clients qui permet aux marques d'être engageantes. La plateforme de la société permet à tout spécialiste du marketing de collecter et d'agir sur n'importe quelle quantité de données provenant de n'importe quelle source, afin d'engager le dialogue avec les clients en temps réel, sur tous les canaux, à partir d'une seule plateforme. De l'orchestration des messages et des parcours cross-canal à l'expérimentation et à l'optimisation basées sur l'intelligence artificielle (Al), sa plateforme permet aux entreprises de construire et de maintenir des relations engageantes avec leurs clients. Sa plateforme produit des données qui éclairent les décisions et les actions dans le cadre des stratégies d'engagement des clients. Sa plateforme est également conçue pour répondre aux besoins des clients, quels que soient leur taille, leur stade de croissance, leur secteur d'activité et leur zone géographique. Elle prend en charge les interactions sur les canaux de messagerie internes et externes au produit. Braze Cloud Data Ingestion permet à ses clients d'établir une connexion directe entre leurs entrepôts de données ou leurs plateformes et Braze pour synchroniser automatiquement les données pertinentes.

Secteur Logiciels