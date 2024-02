BRC Asia Limited est une société basée à Singapour, qui est engagée dans la préfabrication d'armatures en acier à utiliser dans le béton, le commerce de barres d'armature en acier, et la fabrication et la vente de clôtures en treillis métallique. La société opère à travers trois segments : Fabrication et production, Autres et Négoce. Le secteur Fabrication et production s'occupe de la transformation et de la préfabrication d'armatures en acier, y compris la vente de barres d'armature de longueur standard, destinées à être utilisées dans le béton. Le segment Autres concerne la promotion immobilière et la participation dans une entreprise associée qui exerce des activités de gestion d'aéroports, d'hôtels et de centres de villégiature, ainsi que de promotion immobilière. Le segment "Trading" est impliqué dans le commerce de l'acier et des produits liés à l'acier sur les marchés nationaux et internationaux. Les produits de la société comprennent des barres d'armature, des clôtures soudées BRC, des cages, des fils et des grillages. La société propose deux solutions, les services de préfabrication et la découpe et le pliage.

Secteur Fournitures de construction et installation