BRC Inc. est une entreprise de café et de médias contrôlée et dirigée par des vétérans. La société est engagée dans le service de différentes sortes de café. La société produit un contenu médiatique créatif et engageant, lié à une cause, des podcasts autoproduits et du journalisme numérique et imprimé en interne pour informer, divertir et construire sa communauté. Elle vend également des vêtements de la marque Black Rifle Coffee, du matériel de préparation du café et des équipements de plein air et de style de vie que ses consommateurs portent et utilisent pour mettre en valeur leur marque. Ses produits de café comprennent le café en sac de 12 onces, en grains entiers et moulu, qui est offert dans une variété de torréfactions ; le café en sac de cinq livres ; les cafés prêts à boire (RTD) ; les rondes à portion unique ; les paquets d'infusion froide ; le café instantané ; les sacs à infusion de café et le cacao. Les produits de vêtements de la société comprennent des chemises, des hauts pour femmes, des chapeaux, des capuches, des couvertures et d'autres accessoires. Ses produits d'équipement comprennent des mugs, des tasses et des verres, des équipements, des thermos, des gobelets et des autocollants.

Secteur Transformation des aliments