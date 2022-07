L'inflation des prix des magasins au Royaume-Uni atteint 4,4 % en juillet - BRC

La Banque d'Angleterre surveille de près les signes de la persistance de l'inflation alors qu'elle s'apprête à décider la semaine prochaine d'augmenter ou non les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage, ce qui constituerait sa plus forte hausse depuis 1995.

La mesure du BRC de l'inflation annuelle des prix des magasins reste bien en dessous de l'indice plus large des prix à la consommation de l'Office for National Statistics, qui a montré que l'inflation annuelle a atteint son plus haut niveau en 40 ans de 9,4 % en juin, menée par un bond de 9,8 % des prix des aliments et des boissons.

Les données de la BRC montrent que les prix des aliments ont augmenté de 7,0 % au cours de l'année qui s'est terminée en juillet, après une hausse de 5,6 % en juin.

"La hausse des coûts de production - du prix des aliments pour animaux et des engrais à la disponibilité des produits, exacerbée par la guerre en Ukraine - associée aux coûts exorbitants du transport terrestre, a entraîné une flambée des prix des denrées alimentaires", a déclaré Helen Dickinson, directrice générale de la BRC.

L'augmentation des frais de transport et les fermetures en cours du COVID-19 en Chine ont fait grimper le prix des articles non alimentaires, a-t-elle ajouté.

Les supermarchés ont signalé que les clients réduisaient leurs achats de produits alimentaires, et les données officielles de la semaine dernière ont montré que les volumes de vente hors carburant en juin étaient inférieurs de 5,9 % à ceux de l'année précédente.