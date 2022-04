Les consommateurs britanniques profitent des rabais du Black Friday pour faire leurs achats de Noël en avance.

Les dépenses des consommateurs britanniques ont augmenté en novembre, stimulées par des achats de Noël plus tôt que d'habitude et une reprise des dépenses dans les pubs et les restaurants avant l'annonce de la variante Omicron du coronavirus, selon les enquêtes du secteur mardi.

Le British Retail Consortium, un organisme commercial représentant les principaux détaillants de la rue principale, a déclaré que les ventes totales en novembre étaient supérieures de 5,0 % à celles de l'année précédente, soit la plus forte augmentation annuelle depuis juillet et une hausse de 1,3 % en octobre.

Les données distinctes sur les cartes de crédit et de débit du fournisseur de paiements Barclaycard ont montré que les dépenses de consommation - qui comprennent des choses comme les repas au restaurant et les voyages, ainsi que les achats - étaient 16,0 % plus élevées qu'en novembre 2019, avant la pandémie.

La demande des consommateurs a été assez résiliente en Grande-Bretagne pendant la pandémie, car les revenus des ménages ont été soutenus par des mesures gouvernementales. Mais il y a eu de grands changements au sein des secteurs - avec une grande partie des dépenses de détail se déplaçant en ligne, et ne s'inversant que partiellement lorsque les magasins ont rouvert.

Les voyages restent déprimés, les dépenses en billets d'avion étant inférieures de 22,1 % à leur niveau d'il y a deux ans. Les dépenses de restauration ont diminué de 4,3 % par rapport à novembre 2019, contre un manque à gagner de 8,3 % en octobre, selon les données de Barclaycard.

Les dépenses non essentielles globales ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis le début de la pandémie, en hausse de 17,7 % par rapport à deux ans auparavant.

Toutefois, les économistes prévoient que le revenu disponible des ménages sera de plus en plus restreint dans les mois à venir, avec la poursuite de la hausse de l'inflation et l'augmentation des charges sociales à partir d'avril, ce qui compliquera la tâche de la Banque d'Angleterre, qui doit envisager de relever ses taux d'intérêt la semaine prochaine.

La directrice générale du BRC, Helen Dickinson, a déclaré que l'augmentation des dépenses en novembre reflétait en partie les promotions du Black Friday, qui ont commencé plus tôt dans le mois que les années précédentes.

"Alors que les gens préparaient leur garde-robe pour le temps froid de cet hiver, les consommateurs ont profité des vêtements à prix réduits, déplaçant l'attention du Black Friday de l'électronique et de l'électroménager", a-t-elle déclaré.

Les ventes à périmètre constant, une mesure qui tient compte de l'évolution de la surface de vente des détaillants, ont augmenté de 1,8 % par rapport à l'année précédente, contre une baisse de 0,2 % en octobre.

Selon Barclaycard, quatre consommateurs interrogés sur dix ont déclaré qu'ils faisaient leurs achats de Noël plus tôt qu'auparavant.

"L'arrivée des marchés de Noël et des illuminations à travers le Royaume-Uni a apporté un peu de joie festive aux secteurs du commerce de détail, des loisirs et de l'hôtellerie en novembre, tandis que le retour de nuits plus sombres et de soirées plus froides a permis aux Britanniques de dépenser davantage pour des activités à la maison", a déclaré Jose Carvalho, directeur de Barclaycard. (Reportage de David Milliken, édition de William Schomberg)