Bread Financial Holdings, Inc. est une société de services financiers à la pointe de la technologie. Elle propose des solutions de paiement, de prêt et d'épargne simples et personnalisées. Grâce à sa connaissance des données et à sa technologie de marque blanche, la société propose une gamme complète de produits, y compris des cartes de crédit de marque privée et de marque commune, ainsi que des produits d'achat immédiat et de paiement ultérieur (paiement fractionné). Elle propose également des solutions directes aux consommateurs qui leur donnent plus d'accès et de liberté grâce à sa carte de crédit Bread Cashback American Express et à ses produits d'épargne Bread. La société propose à la fois des produits de dépôt de détail destinés directement aux consommateurs et des dépôts provenant d'accords contractuels avec diverses contreparties financières (souvent appelés dépôts de gros). Ses produits sont soutenus par divers services et capacités, y compris la gestion des risques, l'ouverture de compte et les services de financement, le traitement et la gestion des prêts, le marketing, les données et l'analyse, ainsi que sa suite numérique améliorée (Enhanced Digital Suite).