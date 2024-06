Bredband2 i Skandinavien AB est un fournisseur de réseau basé en Suède. Il offre ses services à une clientèle de particuliers et d'entreprises. Les produits et services de la société sont divisés en trois groupes de produits principaux : La téléphonie, qui comprend les services de téléphonie de base, le protocole d'initiation de session (SIP) Trunk et le protocole Internet (IP) Centrex, entre autres, ainsi que d'autres services, tels que le stockage et la sauvegarde, la sécurité et les services commerciaux avancés, entre autres. L'entreprise offre ses services dans le sud et l'est de la Suède, dans des villes telles que Trelleborg, Stockholm, Sundsvall et Kiruna, ainsi qu'à Copenhague (Danemark) et à Oslo (Norvège). Au 31 décembre 2011, la société comptait quatre filiales à 100 %, à savoir Bredband2 AB, Orexis Communication AB, Bredband2 Datacenter AB et SkyCom Option AB.

Secteur Services intégrés de télécommunications