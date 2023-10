Breedon Group PLC est une entreprise de matériaux de construction à intégration verticale basée au Royaume-Uni. La société fournit à l'industrie de la construction les matériaux essentiels à la construction. Elle produit des granulats, du ciment, de l'asphalte, du béton prêt à l'emploi et des produits de construction spécialisés, et fournit des solutions de revêtement. Ses produits incluent les granulats, qui comprennent les roches concassées, les pierres à haut PSV, le sable et le gravier, les granulats recyclés, le calcaire blanc, la chaux agricole, le Brendon Quietex et l'ardoise galloise ; les granulats spéciaux, qui comprennent le gravier Breedon Golden Amber et les granulats décoratifs : Asphalte : Pavés autobloquants : Ciment ; briques d'argile et produits en argile ; produits en béton ; béton prêt à l'emploi ; mortier prêt à l'emploi : Tuiles ; Chape ; et ENATS 97-1. Remblai. Ses services comprennent les Breedon Mobile Concrete Solutions (BMCS) et les Breedon Surfacing Solutions. BMCS est un fournisseur spécialisé dans le dosage mobile du béton sur site. Breedon Surfacing Solutions est une entreprise de revêtement.

Secteur Matériaux de construction