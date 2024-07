Breedon Group PLC est une entreprise de matériaux de construction à intégration verticale basée au Royaume-Uni. La société fournit à l'industrie de la construction les matériaux essentiels à la construction. Elle produit des agrégats, du ciment, de l'asphalte, du béton prêt à l'emploi et des produits de construction spécialisés, et fournit des solutions de revêtement à la chaîne d'approvisionnement de la construction. Ses produits comprennent les granulats, la chaux agricole, l'asphalte, le bitume, le ciment, les produits en béton, les briques d'argile et les produits en argile, les tuiles et les produits spéciaux. Les granulats comprennent les granulats à haut PSV, le sable et le gravier, les sous-couches, les granulats décoratifs, les granulats recyclés, les enrochements et les granulats non liés. L'asphalte comprend le béton bitumineux, les revêtements colorés, l'asphalte laminé à chaud, l'asphalte coulé, l'asphalte poreux, les mélanges liés à faible énergie. Les produits spéciaux comprennent les revêtements antidérapants à haute friction, Gripsurf, Treesurf, Geogrids. Ses services comprennent Breedon Mobile Concrete Solutions (BMCS) et Breedon Surfacing Solutions.