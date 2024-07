(Alliance News) - Brembo Spa a décidé d'investir dans des solutions avancées de mobilité connectée, en entrant dans le capital de Spoke Safety, une startup américaine spécialisée dans le développement de technologies de communication numérique entre les véhicules et l'écosystème routier.

Grâce à cet investissement, Brembo poursuit son chemin en renforçant ses compétences en matière de logiciels et de connectivité cloud pour l'innovation numérique de ses solutions. L'objectif est notamment de faciliter la communication des systèmes de freinage avec d'autres éléments connectés de l'environnement proche.

"L'investissement dans Spoke Safety est pour nous un pas supplémentaire vers l'innovation de nos systèmes de freinage dans une clé numérique", a déclaré Daniele Schillaci, PDG de Brembo.

"Notre vision pour le futur proche est de faire dialoguer et interagir le système de freinage non seulement avec le véhicule sur lequel il est équipé, mais aussi avec l'ensemble de l'écosystème routier, y compris les autres véhicules, les infrastructures et les réseaux de communication, au profit d'une meilleure expérience de conduite et d'une plus grande sécurité."

Brembo a déjà lancé un projet de recherche avec Spoke Safety. La collaboration a débuté grâce au Brembo Inspiration Lab dans la Silicon Valley, dont l'un des objectifs est de trouver des entreprises innovantes pouvant contribuer à l'évolution de Brembo centrée sur les logiciels et l'intelligence artificielle.

Spoke Safety a été fondée à Denver, dans le Colorado, en 2020. Ses solutions sont basées sur la technologie Vehicle-to-Everything, un système de communication qui connecte les véhicules avec d'autres véhicules, avec les usagers de la route, y compris les cyclistes, et avec les infrastructures des villes intelligentes, telles que les feux de circulation, en temps réel, dans le but d'améliorer l'expérience de conduite et de promouvoir une plus grande sécurité routière.

L'action Brembo est en hausse de 0,2 %, à 10,32 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

