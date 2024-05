Brembo NV est une société basée en Italie qui se consacre principalement à la recherche, à la conception, à la production et à la vente de technologies et de composants de freins à disque pour les véhicules automobiles. La société fournit des produits pour les voitures, les motos, les véhicules commerciaux, les voitures de course et les motos. Son portefeuille comprend notamment des disques de frein, des plaquettes, des modules, des étriers, des maîtres-cylindres et des systèmes de freinage complets. L'entreprise opère par le biais de différentes unités de production et de commercialisation, y compris celles du secteur de la course automobile, en intégrant ses propres fonderies dans le processus industriel des composants de freinage au sein de l'activité métallurgique. Elle vise à promouvoir le développement durable en adoptant des solutions pour l'eau et l'utilisation de matériaux ferreux secondaires. Elle est présente dans le monde entier.