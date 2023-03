Après un début d'année positif, Brembo prévoit une augmentation des ventes de 2023 à un chiffre.

La société a également déclaré que les revenus ont totalisé 3,629 milliards d'euros (3,86 milliards de dollars) l'année dernière, soit une hausse d'environ 31 % et une légère augmentation par rapport à l'estimation de la société basée à Bergame divulguée en novembre dernier.

Toutefois, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de Brembo s'est établi à 625,2 millions d'euros, en dessous de ses propres estimations, tandis que les marges se sont établies à 17,2 %, contre 18,1 % un an plus tôt.

Le groupe a proposé de distribuer un dividende de 0,28 euros par action.

(1 $ = 0,9410 euros)