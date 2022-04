Brembo S p A : ÉLARGIT SA GAMME DE PRODUITS AFTERMARKET POUR LES POIDS LOURDS

LES POIDS LOURDS EN POINT DE MIRE : BREMBO ÉLARGIT SA GAMME DE PRODUITS AFTERMARKET POUR LES POIDS LOURDS

Une gamme complète de plaquettes de frein et un vaste éventail de disques de frein constituent les dernières solutions de rechange Brembo dédiées aux véhicules utilitaires

Stezzano (Italie), le 21 avril, 2022 - Brembo, leader mondial de l'innovation en matière de technologie de freinage, présente sa nouvelle gamme de plaquettes de frein spécialement développée pour le marché de la rechange des véhicules lourds. L'entreprise complète ainsi sa gamme de disques de rechange avec les nouvelles solutions « Co-Cast » et « Splined® », adaptées aux besoins de ces véhicules. Le développement de ce portefeuille complémentaire repose sur le savoir-faire technologique et la profonde expérience de Brembo en tant que fabricant de freins reconnu sur le marché de l'équipement d'origine de qualité supérieure.

Le système de freinage des véhicules utilitaires est soumis à des contraintes thermomécaniques répétitives, auxquelles le disque de frein doit résister de manière efficace. La nouvelle gamme de disques de frein Brembo satisfait ce besoin en transférant bon nombre des formules techniques développées et brevetées par le centre de R&D du Groupe avec des technologies et des adaptations spécifiques qui répondent aux caractéristiques des poids lourds. Celles-ci incluent notamment l'utilisation d'un alliage de fonte spécial pour véhicules commerciaux, une technologie exclusive de ventilation des piliers et un processus de co-moulage. Il en résulte une meilleure dissipation de la chaleur, une résistance supérieure à la fissuration thermique et une augmentation considérable de la durée de vie des disques et des plaquettes de frein, même dans des conditions extrêmes.

Les ingénieurs et techniciens de Brembo ont également travaillé sur une gamme complète de plaquettes de frein destinées aux véhicules utilitaires. Les plaquettes de frein, réalisées à partir de 30 éléments différents, ont été spécialement développées et conçues pour tous les types de véhicules lourds - camions, autobus, remorques et semi-remorques - et leur utilisation. Grâce au traitement exclusif, toutes les plaquettes de frein garantissent une efficacité de freinage optimale, en évitant l'effet de « fading » et en observant une réduction considérable de la distance de freinage pendant la période de rodage.

La nouvelle gamme complète de pièces de rechange, qui couvre plus de 95 % des véhicules utilitaires en Europe, inclut 100 références uniques de nouveaux disques de frein et 67 de plaquettes de frein. Ces deux nouveautés sont fournies avec toutes les applications sur mesure, afin de garantir un remplacement rapide, complet et sûr du système de freinage.

Les nouveaux disques et plaquettes Brembo dotés des solutions « Co-Cast » et « Splined® » seront disponibles sur le marché de la région EMEA dès le mois de mai 2022, dans un nouvel emballage dédié.

D'autres images et vidéos à télécharger sont disponibles sur www.mediakit.brembo.com.

Au sujet de Brembo SpA

Brembo SpA est le leader mondial et l'innovateur reconnu de la technologie de freinage pour les véhicules automobiles. Brembo fournit des systèmes de freinage haute performance aux plus grands constructeurs de voitures, de véhicules commerciaux et de motos du monde entier, ainsi que des embrayages et autres composants pour la compétition automobile. Brembo est également reconnu dans le domaine de la course automobile avec plus de 500 championnats gagnés. La société est présente aujourd'hui dans 15 pays sur 3 continents avec 29 sites de production et commerciaux, un effectif global de plus de 12.200 employés, dont environ 10% d'entre eux sont des ingénieurs et des spécialistes produits actifs dans la recherche et le développement. Le chiffre d'affaires 2021 est de 2.777,6 millions d'euros (31.12.2021). Brembo est propriétaire des marques Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, Marchesini et SBS Friction.

