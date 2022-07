Brembo S p A : ET GOLD PHOENIX S'ASSOCIENT POUR CRÉER UNE SOCIÉTÉ LEADER DANS LA TECHNOLOGIE DE FRICTION

BREMBO ET GOLD PHOENIX S'ASSOCIENT POUR CRÉER

UNE SOCIÉTÉ LEADER DANS LA TECHNOLOGIE DE FRICTION

La joint-venture établira le premier site de production Brembo entièrement dédiée à la production à grande échelle de plaquettes innovantes pour le marché de l'après-vente

Stezzano (Bergame, Italie), 26 juillet 2022 - Brembo et Gold Phoenix ont signé un accord de joint-venture à 50/50 - sous réserve de l'accomplissement des formalités locales et antitrust habituelles - établissant une nouvelle société, Shandong BRGP Friction Technology Co., Ltd. Cette dernière créera la première usine de fabrication Brembo entièrement dédiée à la production, à grande échelle, de plaquettes de frein innovantes pour le marché de l'après-vente.

La société qui vient d'être créée réunira le leadership de Brembo en matière de systèmes de freinage et les solutions de friction de haute technologie de Gold Phoenix. Elle se concentrera sur le développement de produits innovants de qualité supérieure, notamment en termes de performance, de confort, de durabilité et de viabilité, dans le but d'anticiper les défis de l'électrification et de la conduite autonome.

La joint-venture desservira trois segments principaux, à savoir les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les véhicules utilitaires lourds, en tirant parti des nouvelles possibilités offertes par un marché en expansion.

En 2020, plus de 1,23 milliard de véhicules étaient en circulation dans le monde. Selon les estimations de Brembo basées sur les données d'IHS Markit, ce nombre augmentera de plus de 10 % d'ici 2026 et de plus de 18 % d'ici 2030, pour atteindre environ 1,46 milliard d'unités.1 En outre, la part des véhicules plus anciens devrait augmenter, ce qui aura un impact important sur le secteur de l'après-vente, car ces voitures nécessitent davantage d'entretien et de pièces de rechange.

Nous nous sommes engagés dans une collaboration stratégique à long terme avec un groupe leader dans la production de composants de freinage de haute technologie, afin de renforcer l'intégration verticale de nos solutions » , a déclaré Roberto Caravati, Chief Operating Officer de Brembo Aftermarket. « Grâce à cette joint-venture, Brembo bénéficiera d'un positionnement encore plus fort sur le segment de l'après-vente, en renforçant le développement des plaquettes de frein, conformément à sa nouvelle mission de fournisseur de solutions. Tout cela au profit de nos partenaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de tous les amateurs de voitures qui décident de faire confiance à notre marque pour obtenir la meilleure qualité et les meilleures performances. »

1 Les données se rapportent aux 65 marchés qui ont fait l'objet de l'étude. Les données relatives à l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) couvrent les véhicules utilitaires légers.

