Brembo S p A : LE NOUVEAU KIT « BREMBO BEYOND EV KIT » - RÉCOMPENSÉ DANS LA CATÉGORIE « COMPOSANTS MÉCANIQUES »

LE NOUVEAU KIT « BREMBO BEYOND EV KIT » - RÉCOMPENSÉ DANS LA CATÉGORIE « COMPOSANTS MÉCANIQUES » DE L'INNOVATION GALLERY/MOTORTEC

Résistance à la corrosion, réduction du bruit et durabilité différencient la nouvelle gamme de disques et de plaquettes de frein Aftermarket dédiée aux voitures entièrement électriques

Stezzano (Italie), le 21 avril 2022 - Brembo, entreprise leader dans le développement et la production de systèmes de freinage haute performance, a été récompensée pour son Brembo Beyond EV Kit lors de l'Innovation Gallery organisée dans le cadre du salon Motortec. Cette nouvelle gamme de produits, exclusivement destinée aux véhicules électriques, a été présentée hier au salon Motortec. Le nouveau Brembo Beyond EV Kit se compose de disques à revêtement spécial et de plaquettes de frein innovantes. Brembo élargit ainsi considérablement son offre sur le marché de la rechange pour voitures électriques. Les dernières solutions Brembo, directement issues de la longue expertise en matière de l'équipement d'origine, ont été spécialement conçues pour allier un faible impact environnemental au plus haut niveau possible de performances et de sécurité grâce aux matériaux innovants et aux technologies modernes utilisés au cours du processus de développement.

Le Brembo Beyond EV Kit comprend une nouvelle gamme de disques et de plaquettes EV, conçue sur mesure pour les voitures électriques les plus populaires du marché. Les nouveaux composants sont plus silencieux et plus résistants à l'oxydation et plus endurants - des avantages qui contribuent de manière décisive à leur durabilité. Un double traitement de protection aide à prévenir la corrosion de l'ensemble du kit et confère aux disques une brillance et un aspect attrayant. En outre, un matériau de friction spécial sans cuivre avec plaque de support galvanisée réduit à la fois la poussière et le bruit de la route lors du freinage.

La sécurité et la longévité ont été au cœur de la conception de cette nouvelle solution de freinage. Les voitures électriques ont recours au freinage par régénération en plus du freinage traditionnel par dissipation, ce qui permet de réduire l'utilisation des freins à friction. Avec le temps, cette solution peut entraîner la formation de rouille sur les composants du système de freinage non utilisés, ce qui fragilise la sécurité du système de freinage et augmente les coûts d'entretien. L'objectif de Brembo était de créer un kit de freinage silencieux et résistant à la corrosion, tout en minimisant la traînée résiduelle. La nouvelle gamme de plaquettes et de disques de frein Brembo EV répond à ces besoins en reprenant de nombreuses innovations technologiques, des matériaux et des traitements introduits par l'entreprise pour le marché OE.

Les systèmes de freinage jouent un rôle clé dans la conception de l'avenir de la mobilité. En tant que fournisseur de solutions, Brembo développe à cet effet de nouveaux produits de plus en plus sophistiqués pour améliorer la dynamique de conduite de cette nouvelle génération de véhicules.

Le Brembo Beyond EV Kit sera disponible à partir de mai 2022, d'abord dans les régions EMEA et APAC, puis dans le reste du monde dans des versions spécifiques qui comprendront des disques revêtus et un matériau de friction spécial sans cuivre avec des plaques de support galvanisées.

D'autres images et vidéos à télécharger sont disponibles sur www.mediakit.brembo.com.

Au sujet de Brembo SpA

Brembo SpA est le leader mondial et l'innovateur reconnu de la technologie de freinage pour les véhicules automobiles. Brembo fournit des systèmes de freinage haute performance aux plus grands constructeurs de voitures, de véhicules commerciaux et de motos du monde entier, ainsi que des embrayages et autres composants pour la compétition automobile. Brembo est également reconnu dans le domaine de la course automobile avec plus de 500 championnats gagnés. La société est présente aujourd'hui dans 15 pays sur 3 continents avec 29 sites de production et commerciaux, un effectif global de plus de 12.200 employés, dont environ 10% d'entre eux sont des ingénieurs et des spécialistes produits actifs dans la recherche et le développement. Le chiffre d'affaires 2021 est de 2.777,6 millions d'euros (31.12.2021). Brembo est propriétaire des marques Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, Marchesini et SBS Friction.

