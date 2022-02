Brembo S p A : MOINS DE CONSOMMATION ET D'EMISSIONS ET MEILLEURE MANIABILITÉ AVEC LES DEUX NOUVELLES GAMMES DE DISQUES DE FREIN BREMBO LIGHTWEIGHT ET DUAL CAST

Communiqué de presse

MOINS DE CONSOMMATION ET D'EMISSIONS ET MEILLEURE MANIABILITÉ AVEC LES DEUX NOUVELLES GAMMES DE DISQUES DE FREIN BREMBO LIGHTWEIGHT ET DUAL CAST

Une offre supplémentaire de qualité d'équipement d'origine qui complète le

portefeuille exclusif de disques de frein bi-matière de Brembo pour le

marché de la rechange.

Stezzano (Italie), le 24 février 2022 - Brembo, leader mondial et innovateur reconnu de la technologie des systèmes de freinage, a annoncé aujourd'hui l'ajout de disques de frein bi-matières Dual Cast et Lightweight à son programme de pièces de rechange. Les nouvelles gammes de disques - toutes deux exclusives à Brembo - représentent une autre étape importante dans la mission de Brembo de devenir un fournisseur de solutions. Ces disques complètent les gammes existantes de disques flottants, composites et co- cast de la société, afin d'offrir aux clients un choix complet de disques de frein de rechange bi-matière pour un grand nombre de véhicules haut de gamme.

Ces deux nouvelles solutions de disques présentent les caractéristiques techniques exclusives de la gamme de disques de frein Brembo bi-matières, notamment l'utilisation d'un procédé spécial de moulage de la fonte, des moyeux plus légers, une ventilation à plots ou orientée, ainsi que des perforations et/ou des rainures sur la surface de freinage. Toutes ces caractéristiques garantissent des performances de freinage optimales en toutes circonstances. De plus, les nouveaux disques de frein entraînent une dynamique plus précise et plus stable du véhicule, une meilleure sensation à la pédale et un système de freinage plus léger, le tout au bénéfice de l'environnement.

Disques de frein Dual Cast

Plus en détails, les nouveaux disques Brembo Dual Cast comprennent 16 références uniques pour les modèles plus sportifs de certaines des plus grandes marques automobiles du marché. La conception brevetée se caractérise par un moyeu en aluminium et une surface de freinage en fonte, ce qui permet d'associer les excellentes performances de la fonte aux avantages de l'aluminium léger, capable de résister à des températures élevées. Le résultat est un disque jusqu'à 30 % plus léger qu'un disque intégral de même taille, ce qui permet une réduction significative de la consommation de carburant et des émissions du véhicule. La conception Dual Cast offre également une résistance aux déformations thermiques jusqu'à 70 % supérieure, ce qui réduit le couple résiduel et la possibilité de vibrations.

Disque de frein Lightweight

Le disque de frein Lightweight est lancé sur le marché en 17 applications (disponibles uniquement dans la Communauté européenne) pour les modèles les plus exclusifs de Jaguar Land Rover, y compris la dernière génération de Land Rover. Les nouvelles solutions légères conçues par Brembo contribuent à réduire la masse non suspendue du véhicule réduisant ainsi le poids de chaque côté des roues. De plus, ces disques avancés allient un moyeu en acier avec une surface de freinage en fonte à haute teneur en

1 / 2