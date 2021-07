Brembo S p A : OUVRE LE PREMIER CENTRE D'EXCELLENCE DANS LA SILICON VALLEY

Avec l'ouverture de ce nouveau centre, Brembo étend sa présence internationale et sa croissance en Amérique du Nord. L'entreprise, active aux États-Unis depuis plus de 30 ans, est actuellement représentée par son site de production à Homer et son centre de recherche et développement à Plymouth, tous deux dans le Michigan. Enfin, le nouveau centre d'excellence de Brembo sera aussi un lieu central pour l'établissement de relations avec les clients de la Silicon Valley, tant sur le plan technologique que commercial.

Nous sommes très fiers d'ouvrir le premier centre d'excellence de Brembo au cœur de la Silicon Valley. Nous nous installons dans un lieu qui est un symbole mondial du leadership numérique, et nous y investissons avec l'objectif clair et ambitieux d'apporter notre réponse aux profondes transformations du secteur automobile », déclare Daniele Schillaci, CEO de Brembo. « Nous sommes à l'ère de la gestion des données et de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, qui offrent une formidable opportunité de façonner notre avenir et d'accroître notre avance technologique. Avec le Brembo Inspiration Lab, nous relevons le défi de renforcer la culture numérique de l'entreprise et de rapprocher encore davantage l'innovation « Made in Brembo » à nos partenaires. »

Au sujet de Brembo SpA

Brembo SpA est le leader mondial et l'innovateur reconnu de la technologie de freinage pour les véhicules automobiles. Brembo fournit des systèmes de freinage haute performance aux plus grands constructeurs de voitures, de véhicules commerciaux et de motos du monde entier, ainsi que des embrayages et autres composants pour la compétition automobile. Brembo est également reconnu dans le domaine de la course automobile (plus de 500 championnats gagnés). La société est présente aujourd'hui dans 15 pays sur 3 continents avec 26 sites de production et commerciaux, un effectif global de plus de 11.000 employés, dont environ 10% d'entre eux sont des ingénieurs et des spécialistes produits actifs dans la recherche et au développement. Le chiffre d'affaires 2020 est de 2.208,6 millions d'euros (31.12.2020). Brembo est le propriétaire des marques Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini, SBS Friction et opère à travers la marque AP Racing.

Pour plus d'information : Roberto Cattaneo - Chief Communication Officer Brembo SpA Tel. +39 035 6052347 @: roberto_cattaneo@brembo.it

Daniele Zibetti - Corporate Media Relations Brembo SpA

Tel. +39 035 6053138 @: daniele_zibetti@brembo.it

Dagmar Klein / Regine Klepzig - Brembo Media Consultants

Tel. + 49 89 89 50 159-0@: d.klein@bmb-consult.com/ r.klepzig@bmb-consult.com