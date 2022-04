Brembo S p A : PRÉSENTE LES ÉTRIERS DE RECHANGE ULTIMES POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

BREMBO PRÉSENTE LES ÉTRIERS DE RECHANGE ULTIMES

POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

Performances OE, longévité et qualité exceptionnelles : les dernières solutions signées Brembo sont conçues pour répondre aux exigences les plus élevées

Stezzano (Italie), le 21 avril 2022 - Brembo, entreprise leader dans le développement et la production de systèmes de freinage hautement performants, présente le dernier né dans sa gamme de produits pour le marché de la rechange : une toute nouvelle famille d'étriers flottants et de supports pour véhicules commerciaux légers. Ces nouveaux produits importants marquent un pas en avant dans le portefeuille des produits Brembo, qui a pour mission de s'établir comme fournisseur de solutions.

Les nouveaux étriers et supports sont directement issus de l'expérience de Brembo sur le marché de l'équipement d'origine. Les nouveaux produits n'ont pas seulement en commun la haute qualité et les fonctionnalités techniques de leurs équivalents d'origine, ils reposent également sur les mêmes processus de recherche et de modélisation. La solution présentée a été mise au point et testée en interne à l'aide des technologies les plus avancées, permettant ainsi aux ingénieurs de Brembo d'évaluer les performances et le comportement réactif du système de freinage dans un vaste éventail de conditions différentes. Plus précisément, le savoir-faire de Brembo permet de répondre aux particularités structurelles et fonctionnelles des véhicules commerciaux légers les plus populaires et les plus modernes du marché.

Avant toute chose, les véhicules commerciaux doivent répondre aux normes les plus strictes en matière de sécurité, de fiabilité et de longévité, quelles que soient les conditions météorologiques. Pour ce faire, tous les composants de l'étrier de frein doivent être conçus pour offrir une résistance à toute épreuve et une longue durabilité sur route. La nouvelle gamme d'étriers de frein garantit une qualité et une fiabilité particulièrement élevées, et assure une résistance accrue à la corrosion grâce à une conception spéciale des joints qui empêche toute infiltration.

Il en résulte une nouvelle gamme complète d'étriers de frein qui comprend 86 références de rechange exclusives pour tous les principaux fabricants de véhicules utilitaires légers.

La gamme des nouveaux étriers et supports de frein Brembo sera disponible sur le marché de la région EMEA dès le mois de mai 2022, dans un nouvel emballage dédié.

D'autres images et vidéos à télécharger sont disponibles sur www.mediakit.brembo.com.

Au sujet de Brembo SpA

Brembo SpA est le leader mondial et l'innovateur reconnu de la technologie de freinage pour les véhicules automobiles. Brembo fournit des systèmes de freinage haute performance aux plus grands constructeurs de voitures, de véhicules commerciaux et de motos du monde entier, ainsi que des embrayages et autres composants pour la compétition automobile. Brembo est également reconnu dans le domaine de la course automobile avec plus de 500 championnats gagnés. La société est présente aujourd'hui dans 15 pays sur 3 continents avec 29 sites de production et commerciaux, un effectif global de plus de 12.200 employés, dont environ 10% d'entre eux sont des ingénieurs et des spécialistes produits actifs dans la recherche et le

développement. Le chiffre d'affaires 2021 est de 2.777,6 millions d'euros (31.12.2021). Brembo est propriétaire des marques Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, Marchesini et SBS Friction.

Pour en savoir plus : Roberto Cattaneo - Chief Communication Officer Brembo SpA Tél. +39 035 6052347 mail : roberto_cattaneo@brembo.it

Monica Michelini - Product Media Relations, Brembo SpA Tél. +39 035 6052173 mail : monica_michelini@brembo.it

Pour l'Europe - Dagmar Klein / Regine Klepzig - Brembo Media Consultants

Tél. + 49 89 89 50 159-0 mail : d.klein@bmb-consult.com/ r.klepzig@bmb-consult.com