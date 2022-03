Brembo : chute de 9%, un broker n'est plus à l'achat

Le titre chute de plus de 9% à la Bourse de Milan alors qu'Invest Securities a abaissé ce matin son opinion à neutre (contre achat) et son objectif de cours à 10,4E (contre 13,7E).



L'analyste estime que les résultats 2021 de Brembo, une société spécialisée dans les systèmes de freinage en particulier pour la formule 1, sont finalement sans surprise avec un BNA publié au-dessus (+4%) de son attente.



' Le contexte actuel a énormément obscurci la visibilité. Le groupe ne donne aucune guidance à ce stade de la guerre en Ukraine et des réactions (sanctions financières) occidentales ' indique Invest Securities.



' Sans plus d'indication claire sur l'ampleur des conséquences de cette situation inédite, nous coupons nos estimations de croissance (+3% contre +9%), limitons le ' momentum ' de marge d'EBIT et décalons à 2025 les effets de la mise sur le marché du système de freinage révolutionnaire Sensify. Les BNA 2022/23 sont abaissés de -24%/28% ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.