Communiqué de presse

L'ATTENTE EST FINIE : GRAN TURISMO™ 7 EST DISPONIBLE, AVEC BREMBO

COMME PARTENAIRE EXCLUSIF POUR LES SYSTÈMES DE FREINAGE

Stezzano (Italie), 4 mars 2022 - Brembo, entreprise leader dans le développement et la production de systèmes de freinage haute performance, est fière d'être le partenaire technique officiel de Gran Turismo™ 7, disponible dès aujourd'hui sur les consoles PS4™ et PS5™.

Forte de son expérience en tant que fournisseur de solutions, Brembo propose ses systèmes de freinage les plus spécifiques et les plus performants dans le Tuning Shop de Gran Turismo™ 7 - la boutique virtuelle où les joueurs pourront faire évoluer et personnaliser leurs voitures d'origine, dopant ainsi leur compétitivité lors des courses.

Gran Turismo™ 7 présente dès son lancement plus de 400 voitures provenant de plus de 50 constructeurs automobiles, et toutes celles dont le système de freinage peut être révisé dans le Tuning Shop sont qualifiées pour être équipées de solutions Brembo. Au titre de partenaire exclusif de la catégorie, Brembo met ses systèmes UPGRADE à la disposition des joueurs, notamment ses disques en carbone céramique et ses étriers GT|BM en 8 couleurs différentes.

Performance, fiabilité et style : les conducteurs de Gran Turismo™ 7 découvriront la singularité des solutions de freinage Brembo, qui leur offriront la meilleure expérience de conduite, tout comme l'entreprise le fait dans la réalité.

Le profil et les valeurs de Brembo seront visibles dans la section Brand Central du jeu Gran Turismo™ 7 et dans le musée Brand Central Museum. En outre, le logo de Brembo apparaîtra sur les circuits présentés dans le jeu.

À propos de Brembo SpA

Brembo SpA est le leader mondial et l'innovateur reconnu de la technologie de freinage pour les véhicules automobiles. Brembo fournit des systèmes de freinage haute performance aux plus grands constructeurs de voitures, de véhicules commerciaux et de motos du monde entier, ainsi que des embrayages et autres composants pour la compétition automobile. Brembo est également reconnu dans le domaine de la course automobile avec plus de 500 championnats gagnés. La société est présente aujourd'hui dans 15 pays sur 3 continents avec 29 sites de production et commerciaux, un effectif global de plus de 12.200 employés, dont environ 10% d'entre eux sont des ingénieurs et des spécialistes produits actifs dans la recherche et au développement. Le chiffre d'affaires 2021 est de 2.777,6 millions d'euros (31.12.2021). Brembo est propriétaire des marques Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, Marchesini et SBS Friction.

À propos de Gran Turismo™

Gran Turismo™ est un jeu vidéo développé par Polyphony Digital Inc, une filiale de Sony Interactive Entertainment Inc. Lancée initialement au Japon en 1997, cette franchise aux multiples récompenses est considérée comme le meilleur et le plus authentique des simulateurs de conduite. Grâce à des graphismes plus vrais que nature, une technologie réaliste et une attention particulière aux détails, Polyphony et son célèbre créateur Kazunori Yamauchi ont révolutionné le genre des jeux de course.

Plus d'informations sur Brembo :

Roberto Cattaneo - Chief Communications Officer Brembo SpA

Tél. +39 035 6052347 @ : roberto_cattaneo@brembo.it

Monica Michelini - Product Media Relations, Brembo SpA

Tél. +39 035 6052173 @ : monica_michelini@brembo.it

Pour l'Europe: Dagmar Klein / Regine Klepzig - Brembo Media Consultants

Tél. + 49 89 89 50 159-0@: d.klein@bmb-consult.com / r.klepzig@bmb-consult.com

Canaux de communication officiels de Gran Turismo™

Site web : https://www.gran-turismo.com

1 / 2