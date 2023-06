L'Italien Brembo s'installe à Amsterdam pour multiplier les possibilités de fusions et d'acquisitions

Le fabricant italien de freins haut de gamme Brembo va transférer son siège social aux Pays-Bas et renforcer son programme d'actions de fidélité afin d'accroître les possibilités de fusion et d'acquisition, a déclaré mardi le fabricant.

Cette annonce fait suite à des mesures similaires prises par d'autres grandes entreprises italiennes, dont Ferrari, Exor, Mediaset et Campari, pour s'établir aux Pays-Bas afin de bénéficier des avantages de la législation favorable du pays en matière d'actions de fidélité.

Le nouveau système d'actions de fidélité assurera "une base actionnariale plus solide et une plus grande flexibilité dans la poursuite d'opportunités de croissance par le biais d'acquisitions qui peuvent être réalisées par l'émission de nouvelles actions", a déclaré le groupe italien dans un communiqué.

La résidence fiscale de Brembo restera en Italie et ses actions continueront d'être cotées à Milan, a précisé le groupe.

Les actionnaires se prononceront sur ces propositions lors d'une assemblée extraordinaire convoquée le 27 juillet, a indiqué Brembo, ajoutant que cette opération devrait être achevée d'ici la fin de l'année.

Le président exécutif de Brembo, Matteo Tiraboschi, a déclaré que le déménagement n'aurait pas d'incidence sur les activités et la structure de l'entreprise.

"Brembo a l'intention de poursuivre sa croissance et de rester un acteur clé et compétitif sur le marché mondial de l'automobile, qui subit actuellement une grande transformation", a-t-il déclaré.

"Cette délocalisation nous permet d'adopter une structure de capital social plus flexible et plus cohérente avec la stratégie de développement futur de l'entreprise".

La société est conseillée par Citigroup.

Brembo, qui est contrôlée par la famille Bombassei avec une participation d'environ 70 %, a déjà approuvé en 2019 un programme d'actions de fidélité en vertu de la loi italienne qui a permis à son actionnaire principal de resserrer son emprise sur la société alors qu'il évaluait les options de fusion et d'acquisition qui pourraient potentiellement diluer sa participation en deçà de 50 %.

Brembo détient également une participation de 6 % dans le fabricant italien de pneumatiques Pirelli et a conclu un accord d'actionnaires avec un autre investisseur, Camfin, le véhicule du PDG de Pirelli, Marco Tronchetti Porvera, dans ce que les analystes considèrent comme une première étape pour potentiellement construire un groupe alternatif et stable d'actionnaires italiens pour l'entreprise. (Reportage de Giulio Piovaccari et Francesca Landini ; édition de Keith Weir et Conor Humphries)