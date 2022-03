La crise ukrainienne assombrit les perspectives de l'italien Brembo après une baisse de la marge au quatrième trimestre.

Le président exécutif de Brembo, Matteo Tiraboschi, a déclaré à Reuters que l'entreprise avait connu un début positif en 2022, avec une performance "robuste" en janvier et février.

Mais il a déclaré que l'invasion russe en Ukraine mettait un "énorme point d'interrogation" sur les perspectives commerciales.

"Si la crise géopolitique actuelle devait durer des semaines ou, pire, des mois, ce serait un énorme problème", a-t-il déclaré.

La société, présente dans 15 pays dont la Russie, a déclaré dans un communiqué que l'impact direct de la crise russo-ukrainienne sur le groupe était limité car elle n'a pas de sites de production dans la région, mais qu'elle surveillait néanmoins de près l'impact sur l'approvisionnement en matières premières et les coûts de production.

Brembo, qui fabrique des freins pour plusieurs écuries de Formule 1 et de MotoGP ainsi que pour des constructeurs automobiles haut de gamme tels que Tesla et Ferrari, a déclaré que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'élevait à 121 millions d'euros (134,14 millions de dollars) pour la période octobre-décembre, et que sa marge bénéficiaire était passée de 18,7 % à 16,4 %.

M. Tiraboschi a déclaré que les prix des matières premières et les coûts énergétiques et logistiques s'étaient envolés en particulier dans la dernière partie de 2021, et que les contrats indexés de Brembo ne proposaient une protection qu'avec un décalage de trois à six mois.

"Nous sommes dans une situation de poursuite et cela a pesé sur nos marges", a-t-il déclaré.

Tiraboschi a ajouté que le segment haut de gamme du marché automobile, sur lequel Brembo se concentre, a également été affecté par une pénurie mondiale de semi-conducteurs au quatrième trimestre, après avoir été épargné au cours de la partie précédente de l'année.

L'action Brembo a chuté jusqu'à 6,5% à son plus bas cours depuis novembre 2020 après la publication de ses résultats. Vers 1535 GMT, elles étaient en baisse de 2,3%.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 13,4% à 735,8 millions d'euros, grâce à une croissance sur tous les marchés.

(1 dollar = 0,9020 euro)