Freni Brembo SpA (Brembo SpA) est une entreprise italienne spécialisée dans la recherche, la conception, la production et la vente de systèmes de freinage. La société fournit des produits pour les voitures, les motos, les véhicules commerciaux et les voitures et motos de course. Le portefeuille de la Société comprend des disques de frein, des plaquettes, des modules, des étriers, des maîtres-cylindres et des systèmes de freinage complets. Au 31 décembre 2011, la Société opérait à travers 35 unités de production et centres commerciaux en Italie et à l'étranger, notamment en Espagne, en Pologne, au Royaume-Uni, en République tchèque, en Slovaquie, en Allemagne, au Mexique, au Brésil, en Argentine, en Chine, en Inde, aux États-Unis, en Suède et au Japon. La société possède un certain nombre de filiales, telles que AP Racing Ltd, Brembo Deutschland GmbH, Brembo Nanjing Foundry Co Ltd, Brembo North America Inc et Qingdao Brembo Trading Co Ltd, entre autres. En août 2013, elle a acquis une participation de 30 % dans Brembo Nanjing Brake Systems Co. Ltd ; à la suite de cette transaction, elle détient 100 % des parts de Brembo Nanjing Brake Systems Co Ltd.