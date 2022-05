BRENNTAG : Warburg Research réitère son opinion positive sur le titre

Données financières EUR USD CA 2022 16 353 M 17 225 M - Résultat net 2022 709 M 747 M - Dette nette 2022 1 667 M 1 755 M - PER 2022 14,8x Rendement 2022 2,30% Capitalisation 10 376 M 10 929 M - VE / CA 2022 0,74x VE / CA 2023 0,70x Nbr Employés 17 236 Flottant 100% Graphique BRENNTAG SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BRENNTAG SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Clôture 67,16 € Objectif de cours Moyen 92,97 € Ecart / Objectif Moyen 38,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Christian Kohlpaintner Chief Executive Officer Kristin Neumann Chief Financial officer Doreen Nowotne Chairman-Supervisory Board Sven Müller Manager-Governance, Risk & Compliance Andreas Gebhard Rittstieg Deputy Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BRENNTAG SE -15.61% 10 929 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD -9.56% 56 926 BASF -21.48% 46 163 DUPONT DE NEMOURS, INC. -21.61% 32 200 PIDILITE INDUSTRIES LIMITED -10.53% 14 488 FMC CORPORATION 2.53% 14 190