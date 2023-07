NEW YORK (dpa-AFX) - Selon la banque américaine JPMorgan, Brenntag est particulièrement touché par l'assombrissement des perspectives commerciales dans l'industrie chimique. C'est pourquoi l'analyste Chetan Udeshi a dégradé l'action du négociant en produits chimiques de "neutre" à "sous-pondérer" dans une étude sectorielle publiée vendredi, et a abaissé l'objectif de cours de 83 à 66 euros. Celui-ci est inférieur de près de cinq pour cent au niveau actuel.

L'expert craint que la faiblesse persistante de la demande dans le secteur de la chimie, qui se reflète dans de nombreux avertissements sur les bénéfices, associée à des tendances de prix de plus en plus faibles, n'augmente le risque d'une normalisation massive et inattendue des résultats, y compris chez les négociants. Ses estimations pour les résultats opérationnels ajustés (Ebitda) de Brenntag et de ses concurrents IMCD et Azelis en 2023 et 2024 sont, selon lui, inférieures aux prévisions du consensus.

Chez Brenntag, Udeshi voit des risques de revenus particulièrement élevés en raison de sa forte exposition au marché des produits chimiques de base, où la pression sur les prix est plus forte. Il a également critiqué le fait que l'entreprise n'enregistre pas de croissance des volumes par rapport à 2019. L'évolution des résultats des derniers trimestres indique en outre que la qualité de l'activité de chimie de spécialités de Brenntag est nettement inférieure à celle d'IMCD et d'Azelis, poursuit l'expert. Selon lui, cela réduit le potentiel d'une scission de ce secteur dans un avenir proche.

Parmi les deux autres valeurs du secteur, l'expert préfère Azelis à IMCD en raison de son évaluation plus avantageuse. Il vote donc respectivement "overweight" et "neutre" pour les deux titres. Les perspectives de croissance à moyen et long terme dans le secteur restent attrayantes et offrent une marge de manœuvre considérable pour des acquisitions génératrices de valeur.

Selon la notation "Underweight", JPMorgan s'attend à ce que l'action évolue moins bien que le secteur concerné au cours des six à douze prochains mois. "Overweight" signifie en revanche que l'action devrait mieux se comporter pendant cette période. "Neutre" indique, selon la banque, une tendance en phase avec le secteur concerné./gl/tih/jha/

Institut d'analyse JPMorgan.

Publication de l'étude originale : 13.07.2023 / 21:54 / BST

Première diffusion de l'étude originale : 14.07.2023 / 00:15 / BST