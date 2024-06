Brenntag SE est le leader mondial de la distribution de produits chimiques industriels et de spécialités (produits chimiques organiques et inorganiques, solvants, plastiques, résines, additifs, peintures, etc.). Par ailleurs, le groupe propose des prestations de stockage et de conditionnement, de mélange à façon, de gestion logistique, d'accompagnement et de formation. A fin 2023, le groupe dispose de plus de 600 sites de distribution dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (8,7%), Etats-Unis (35,9%), Royaume Uni (4,5%), Canada (3,9%), Chine (3,8%), Italie (3,7%), Pologne (3,6%), France (3,3%) et autres (32,6%).

Secteur Chimie diversifiée