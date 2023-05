Brenntag gagne plus que prévu au premier trimestre et confirme ses objectifs de bénéfices

ESSEN (dpa-AFX) - Le distributeur de produits chimiques Brenntag a débuté l'année avec une baisse moins importante que prévu de son bénéfice. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda opérationnel) a reculé de 9,2 % sur un an au premier trimestre, à 420,4 millions d'euros, a annoncé mercredi le groupe de la Dax à Essen. Au final, le bénéfice revenant aux actionnaires s'est établi à 215,9 millions d'euros, contre 249,3 millions d'euros un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice d'exploitation moins élevé. Avec un peu plus de 4,5 milliards d'euros, le chiffre d'affaires est resté au même niveau que l'année précédente.

"Dans un environnement macro-économique toujours difficile, avec des incertitudes géopolitiques persistantes et de fortes tendances inflationnistes, nous avons réalisé au premier trimestre des résultats conformes à nos attentes et à nos prévisions", a déclaré le président de l'entreprise Christian Kohlpaintner, cité dans le communiqué. Pour l'année 2023, Brenntag continue donc de tabler, dans le meilleur des cas, sur un résultat opérationnel au niveau de l'année précédente et vise 1,6 à 1,8 milliard d'euros pour le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda opérationnel)./mne/stk