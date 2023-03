Brenntag prévoit tout au plus une stagnation de son résultat en 2023 - l'action progresse

ESSEN (dpa-AFX) - Après un bond de son chiffre d'affaires et de son résultat l'an dernier, le distributeur de produits chimiques Brenntag envisage 2023 avec prudence. Le conseil d'administration s'attend à un environnement commercial toujours difficile pour la nouvelle année, a indiqué Brenntag mercredi à Essen. La situation devrait toutefois se normaliser progressivement au cours de l'année. Cette année, le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda opérationnel) devrait donc atteindre, dans le meilleur des cas, le niveau de l'année dernière, soit 1,6 à 1,8 milliard d'euros. Les actionnaires devraient profiter de la bonne performance commerciale de 2022 : Le dividende devrait augmenter fortement. En outre, l'entreprise veut racheter ses propres actions.

L'action Brenntag a débuté la matinée en baisse, mais s'est ensuite retournée vers la zone bénéficiaire. En dernier lieu, le titre était en hausse d'environ un pour cent et faisait ainsi partie des valeurs les plus fortes de l'indice directeur Dax.

Au cours de l'année écoulée, des prix de vente plus élevés et une bonne demande ont permis au distributeur de produits chimiques de réaliser des recettes et des bénéfices nettement plus importants. Le chiffre d'affaires a augmenté de 35% par rapport à l'année précédente pour atteindre 19,4 milliards d'euros. L'entreprise a également profité de l'affaiblissement de l'euro - après correction des effets de change, l'augmentation a été de près de 28 pour cent. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements corrigé des effets exceptionnels a augmenté d'un bon tiers à 1,8 milliard d'euros, notamment grâce à la restructuration du groupe.

Dans les affaires courantes, les deux secteurs d'activité Specialties et Essentials se sont nettement mieux comportés. Dans le premier secteur, Brenntag se concentre sur la distribution d'ingrédients pour des secteurs sélectionnés. Dans le second, l'entreprise commercialise des produits chimiques de process. L'année dernière, les actionnaires ont réalisé un bénéfice de 887 millions d'euros, soit presque le double de l'année précédente.

Les actionnaires devraient également profiter de la bonne évolution des affaires : Le dividende devrait passer de 1,45 euro l'année dernière à 2,00 euros par action. En outre, l'entreprise a annoncé mardi soir qu'elle rachèterait ses propres actions pour une valeur maximale de 750 millions d'euros en un an. L'entreprise restitue ainsi au total plus d'un milliard d'euros de capital à ses actionnaires, a déclaré la directrice financière Kristin Neumann, selon le communiqué.

Le président de Brenntag, Christian Kohlpaintner, en poste depuis 2020, avait ordonné à l'entreprise de procéder à une grande restructuration afin de la rendre plus rentable. Les processus et les structures devaient être améliorés : Brenntag a supprimé plus de 1300 postes et fermé 100 sites d'ici fin 2022. En 2022, l'entreprise a généré un résultat opérationnel annuel supplémentaire (Ebitda) de 249 millions d'euros grâce à ce programme, a-t-on appris. Il était initialement prévu d'atteindre 220 millions d'euros d'ici fin 2023.

Brenntag fait du commerce international de produits chimiques industriels et de spécialité ainsi que d'ingrédients. L'entreprise achète les substances à des groupes chimiques en grandes quantités et les vend en plus petites quantités. Ces dernières années, Brenntag s'est développée grâce à de petites acquisitions. Les ralentissements économiques affectent généralement moins l'entreprise que les groupes chimiques, car les clients ont alors besoin de moins de produits chimiques et les achètent davantage chez les distributeurs que chez les producteurs. Brenntag employait récemment plus de 17 500 personnes dans 78 pays./mne/men/stw