Des investisseurs activistes veulent un siège au conseil de surveillance de Brenntag

Le groupe de distribution de produits chimiques Brenntag est critiqué par des investisseurs activistes. Ils veulent désormais un siège au conseil de surveillance, comme le montre une lettre envoyée mardi par l'investisseur PrimeStone Capital. Ils renforcent ainsi leur demande de scission de l'entreprise en deux parties. En dehors de ces demandes, les investisseurs activistes critiquent la communication du conseil de surveillance vis-à-vis des investisseurs ainsi que son contrôle de la gestion de l'entreprise.

La démarche de l'actionnaire PrimeStone Capital fait suite à une réunion au cours de laquelle il n'a pas réussi à convaincre le patron de Brenntag, Christian Kohlpaintner, de séparer rapidement la division Specialties de la division Essentials. Dans le premier secteur d'activité, Brenntag se concentre sur la distribution d'ingrédients pour des industries sélectionnées. Dans le second, l'entreprise commercialise des produits chimiques de process.

PrimeStone et d'autres activistes souhaitent séparer les deux activités afin d'améliorer les marges et d'augmenter la valeur de l'action. Tout récemment, Brenntag a déclaré qu'elle attendrait la fin de l'année pour envisager une réorganisation. Le groupe a ainsi ignoré les appels de PrimeStone et d'un autre investisseur, Engine Capital, à agir rapidement. La société a également indiqué qu'elle n'envisageait pas de changements majeurs au sein de son conseil d'administration avant 2024, malgré la menace de PrimeStone de proposer deux de ses propres candidats./mne/mis