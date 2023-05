L'investisseur propose deux de ses propres candidats aux sièges du conseil de surveillance de Brenntag

ESSEN (dpa-AFX) - L'investisseur activiste PrimeStone Capital présente deux de ses propres candidats à l'élection au conseil de surveillance du négociant en produits chimiques Brenntag pour l'assemblée générale de mi-juin. PrimeStone rejette la proposition de Brenntag d'élire Richard Ridinger comme nouveau président du conseil de surveillance et Suja Chandrasekaran comme membre supplémentaire de l'organe de contrôle, comme il ressort d'une récente lettre de l'investisseur, qui a pu être consultée lundi sur un site internet.

L'investisseur activiste propose à la place Geoff Wild, un ancien chef d'entreprise de la société allemande de chimie spéciale et d'équipement Atotec, et Joanna Dziubak, une ex-employée de la banque d'investissement américaine Goldman Sachs, comme nouveaux membres du conseil de surveillance. Les nouveaux membres ne devraient être élus que jusqu'à l'assemblée générale pour l'exercice 2024, a-t-on précisé.

La proposition d'augmenter la rémunération fixe du conseil de surveillance est "déconnectée de la réalité de la situation", a fait savoir PrimeStone dans un communiqué séparé. Brenntag avait déjà fait savoir que l'entreprise souhaitait faire voter lors de l'assemblée générale l'augmentation de la rémunération fixe du nouveau président du conseil de surveillance de 210 000 à 325 000 euros et celle des membres simples du conseil de surveillance de 120 000 à 130 000 euros.

Entre-temps, PrimeStone renonce à imposer un vote des actionnaires sur une scission du groupe. Il y a peu encore, PrimeStone et d'autres activistes réclamaient une séparation rapide de la division Specialties et de la division Essentials afin d'améliorer les marges bénéficiaires et d'augmenter la valeur de l'action. Dans le premier secteur d'activité, Brenntag se concentre sur la distribution d'ingrédients pour des secteurs sélectionnés. Dans le second, l'entreprise commercialise des produits chimiques de process./mne/men/ngu