La valeur du jour en Europe - Chimie: Brenntag en forte baisse après son entrée en négociations avec Univar

Brenntag affiche la plus forte baisse de l'indice DAX, perdant 7,13% à 63,56 euros vers midi, après avoir confirmé être intéressé par le rachat de son concurrent américain Univar. Le distributeur de produits chimiques allemand est en négociations préliminaires avec une cible qui affiche une capitalisation d’un peu plus de 5 milliards de dollars. Barclays souligne que d'un point de vue stratégique, l'opération marquerait un revirement dans les priorités du groupe, et constituerait un revirement dans dossier d'investissement par ailleurs convaincant.Elle rendrait probablement obsolètes les objectifs de croissance à moyen terme récemment publiés par l'entreprise.JP Morgan estime pour sa part que la logique industrielle de l'opération est forte, car il s'agira probablement de la plus grande opération de consolidation sur le marché de la distribution de produits chimiques, en particulier en Amérique du Nord, avec des possibilités de synergies importantes. L'analyste juge que la clé du problème est la somme que Brenntag serait prêt a payer, compte tenu des préoccupations actuelles du marché concernant les bénéfices excessifs des distributeurs et des perspectives macroéconomiques incertaines.Dans sa communication, Brenntag a précisé qu'il était actuellement impossible de prévoir si la transaction se concrétisera.