Le conseiller des actionnaires ISS contre le candidat de Brenntag au conseil de surveillance

ESSEN (dpa-AFX) - La pression sur le négociant en produits chimiques Brenntag s'accroît : le conseiller en droit de vote ISS se range du côté de l'investisseur activiste Primestone Capital et soutient ses candidats au conseil de surveillance de l'entreprise, comme il ressort d'un rapport. ISS y demande aux actionnaires de rejeter en contrepartie l'élection de Richard Ridinger à la tête du conseil de surveillance et de Suja Chandrasekaran comme membre de l'organe de contrôle proposée par Brenntag. La décision concernant le comité de surveillance doit être prise lors de la prochaine assemblée générale à la mi-juin.

Brenntag a déclaré dans une déclaration publiée dans la soirée que l'entreprise contestait fermement cette évaluation. Le distributeur de produits chimiques a recommandé à ses actionnaires de voter pour les candidats proposés. Les deux candidats sont totalement indépendants. Dans sa prise de position, Brenntag a nié cette qualité à Geoff Wild, proposé par Primestone Capital. En outre, l'entreprise craint pour l'indépendance de l'organe dans son ensemble si l'investisseur financier fait passer ses deux candidats, car il disposerait alors d'une représentation de 33 % au conseil de surveillance, alors qu'il ne détient lui-même qu'environ 2 % des parts.

Primestone Capital s'était déjà prononcé mi-mai contre la nomination de Ridinger et Chandrasekaran et avait présenté deux candidats opposés au conseil de surveillance, Wild et Joanna Dziubak. Le manager avait auparavant dirigé l'entreprise allemande de chimie spéciale et d'équipement Atotec, Dziubak est une ancienne collaboratrice de la banque d'investissement américaine Goldman Sachs, qui avait déjà siégé au conseil de surveillance de l'entreprise danoise Chr Hansen.

La querelle avec Primestone Capital dure maintenant depuis six mois. En décembre déjà, l'investisseur s'était interposé pour la première fois et s'était opposé aux discussions de reprise de Brenntag pour son rival américain Univar Solutions. Au lieu de cela, l'investisseur activiste avait exigé une scission de l'entreprise du Dax. Suite aux critiques publiques, Brenntag a annulé la reprise d'Univar dès le début de l'année.

Entre-temps, PrimeStone a renoncé à la mi-mai à imposer un vote des actionnaires sur une scission du groupe /tav/knd/mis/nas/men.