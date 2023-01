Optimisme en Europe avant la première séance de l'année à Wall Street

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse mardi pour la première séance de 2023 et les Bourses européennes enregistrent à la mi-journée une deuxième session consécutive de gains depuis le début de l'année à la faveur d'un probable ralentissement de l'inflation en Allemagne et d'un regain prudent d'optimisme sur les marchés.Les futures sur indices new-yorkais signalent un rebond de 0,43% pour le Dow Jones, de 0,33% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,41% pour le Nasdaq alors que les trois principaux indices de Wall Street ont bouclé l'année 2022 sur une perte annuelle pour la première fois depuis 2018. À Paris, le CAC 40 avance de 0,57% à 6.631,99 vers 12h05 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,71%. A Londres, le FTSE s'octroie 1,56% pour sa première séance de l'année, après avoir touché brièvement en début d'échanges un sommet depuis juin 2022 grâce notamment à BP (+3,31%) et Shell (+3,13%).

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 1,19%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,69% et le Stoxx 600 de 1,13%.

Les Bourses européennes, qui ont entamé lundi la première séance de 2023 dans le vert, soutenues par une amélioration de l'activité manufacturière dans la zone euro au regard de l'indice PMI pour le mois de décembre, sont cette fois-ci portées par les attentes concernant la première estimation de l'inflation en Allemagne en décembre.

Si les données de ce dernier indicateur ne seront publiées qu'à 13h00 GMT, des statistiques montrent que l'inflation dans six importants Länder allemands a reflué en décembre pour un deuxième mois consécutif, ce qui donne à penser que la hausse des prix au niveau national pourrait également avoir ralenti.

Le consensus Reuters prévoit une décélération de la hausse des prix en Allemagne à 10,7% en décembre après un gain de 11,3% le mois précédent.

Dans les autres statistiques du jour, la contraction du secteur manufacturier britannique en décembre a été un peu moins marquée qu'annoncé en première estimation, l'indice PMI étant ressorti en version définitive à 45,3 au lieu de 44,7, la barre des 50 séparant contraction et expansion de l'activité.

Les investisseurs prendront connaissance aux Etats-Unis à 13h45 GMT de l'indice PMI S&P Global manufacturier définitif pour le mois de décembre. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Les secteurs cycliques comme celui du transport et les loisirs(+2,26%), de l'automobile (+1,02%) et des banques (+1,85%) sont parmi les premiers bénéficiaires des indices PMI jugés encourageants et du probable ralentissement de l'inflation en Allemagne.

Stellantis prend 1,24%, Volkswagen 1,6%, tandis qu'Air France-KLM avance de 1,79%, Lufthansa de 1,11% et IAG, la maison mère de British Airways, de 4,08%.

Côté banques, BNP Paribas s'octroie de 1,4% et Barclays 2,57%. Deutsche Bank gagne 0,9% après la confirmation de ses prévisions à moyen terme.

Dans les autres secteurs, Brenntag progresse de 4,74%, le distributeur allemand de produits chimiques ayant mis fin aux discussions en vue d'un possible rachat de l'américain Univar.

CHANGES L'indice dollar mesurant les fluctuations du billet vert face aux grandes devises bondit mardi de 1,21%, à un pic de deux semaines, à la veille de la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'euro recule de 1,29% à 1,0524 dollar après les chiffres de l'inflation dans certains länder allemands.

La devise japonaise, pour sa part, qui a touché un sommet de sept mois face à la monnaie américaine, à 129,52 yens pour un dollar, est soutenue par des spéculations sur un possible abandon de la politique ultra-accommodante de la Banque du Japon (BoJ).

TAUX

Les rendements obligataires en Europe refluent après des statistiques suggérant un ralentissement de l'inflation en Allemagne, ce qui pourrait inciter la Banque centrale européenne (BCE) à modérer la hausse de ses futurs taux d'intérêt.

Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, cède près de six points de base à 2,39%

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est quasiment stable à 3,76%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers, volatils, sont pénalisés à la mi-séance par les PMI chinois qui ont repris le dessus sur l'optimisme du début des échanges.

La directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a par ailleurs déclaré lundi anticiper une année difficile pour l'économie mondiale.

Le Brent abandonne 1,43% à 84,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,33% à 79,19 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 FEVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 13h00 Inflation IPCH (1re est.) décembre -0,5% inch.

- sur un an +10,7% +11,3%

USA 14h45 Indice PMI S&P Global décembre n.d. 46,2*

manufacturier définitif

*première estimation

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. %

points

Dow Jones 33402,00 +117,00 +0,35%

S&P-500 3873,25 +12,25 +0,32%

Nasdaq-100 11071,75 +49,50 +0,45%

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à

Wall Street [DAY/US]

La séance

précédente :

Indices Clôture Var. Var. % YTD

points

Dow Jones 33147,25 -73,55 -0,22% -8,78%

S&P-500 3839,50 -9,78 -0,25% +0,00%

Nasdaq 10466,48 -11,60 -0,11% +0,00%

Nasdaq 100 10939,76 -11,29 -0,10% +0,00%

MARCHES

EUROPEENS

Indices Dernier Var. Var. % YTD

points

Eurofirst 300 1714,06 +18,47 +1,09% +2,12%

Eurostoxx 50 3879,24 +23,15 +0,60% +2,26%

CAC 40 6624,79 +30,22 +0,46% +2,33%

Dax 30 14152,12 +82,86 +0,59% +1,64%

FTSE 7559,51 +107,77 +1,45% +1,45%

SMI 10941,25 +211,85 +1,97% +1,97%

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :

[WATCH/LFR]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,0531 1,0662 -1,23% -1,62%

Dlr/Yen 131,11 130,73 +0,29% +0,01%

Euro/Yen 138,09 139,45 -0,98% -1,58%

Dlr/CHF 0,9383 0,9250 +1,44% +1,50%

Euro/CHF 0,9880 0,9860 +0,20% -0,15%

Stg/Dlr 1,1939 1,2045 -0,88% -1,31%

Indice $ 104,8510 103,5220 +1,28% +9,02%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 134,9000 +0,5800

Bund 10 ans 2,3980 -0,0490

Bund 2 ans 2,6700 -0,0180

OAT 10 ans 2,9280 -0,0610 +53,00

Treasury 10 ans 3,7765 -0,0550

Treasury 2 ans 4,3657 -0,0370

PETROLE

(en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD

t

Brut léger US 79,21 80,26 -1,05 -1,31% +29,41%

Brent 84,77 85,91 -1,14 -1,33% +28,38%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

par Claude Chendjou