FRANCFORT (dpa-AFX) - Les attentes plus optimistes des analystes sur le secteur de la chimie n'ont que brièvement stimulé les cours de Lanxess et Wacker Chemie vendredi. Alors que la situation sur le marché boursier restait généralement tendue, le vent favorable initial pour les valeurs du secteur s'est rapidement estompé.

Lanxess et Wacker Chemie ont gagné jusqu'à 3,9 % dans les premières réactions, mais la hausse s'est finalement limitée à 0,8 %. Elles ont donc fait mieux que l'indice sectoriel européen Stoxx Europe 600 Chemicals, qui a chuté de 0,3 pour cent, restant ainsi à son plus bas niveau depuis février. Les actions du distributeur de produits chimiques Brenntag ont chuté de 0,6% après l'annulation d'une recommandation d'achat de la banque Metzler.

En 2024, l'industrie chimique devrait atteindre un point d'inflexion positif en termes de demande et de bénéfices et en 2025, de nombreuses entreprises du secteur devraient retrouver une bonne dynamique bénéficiaire, ont écrit les analystes Andreas Heine et Isha Sharma de la banque d'investissement Stifel dans une étude sectorielle. Les cours des actions de Wacker Chemie et de Lanxess présentent le plus grand potentiel de reprise, ont-ils indiqué à propos des deux actions, qui ont été relevées à "achat". En plus d'une reprise des bénéfices, les deux sociétés ont bénéficié d'une hausse de la valeur de leurs activités non essentielles et d'une amélioration de leur solidité financière.

BASF et Evonik restent également des recommandations d'achat pour les experts de Stifel. Vendredi, les deux valeurs ont suivi l'environnement sectoriel modéré avec des baisses de cours d'environ 0,4 pour cent chacune.

Les analystes sont toutefois plus prudents en ce qui concerne les fabricants de produits chimiques de base. Les marchés sont surapprovisionnés en produits chimiques bruts et il faudra donc du temps pour que les marges de ces produits se redressent. Stifel n'a toutefois pas d'avis négatif sur les entreprises du secteur.

La lanterne rouge du secteur en Allemagne était vendredi l'action Covestro, qui a perdu 1,1 pour cent et qui a de nouveau été portée par le fantasme d'une reprise. Les spécialistes de Stifel ont écrit à propos du groupe de plastique qu'il avait certes un potentiel de bénéfice particulièrement élevé, mais que le moment d'une reprise était très incertain pour l'entreprise de Leverkusen. Covestro est en discussion depuis un certain temps avec Adnoc, un groupe pétrolier public des Émirats arabes unis. En début de semaine, un rapport Kreise de l'agence de presse Bloomberg indiquait que les choses avaient à nouveau bougé.

Brenntag reste à "Hold" dans l'étude de Stifel, un avis désormais partagé par la banque Metzler. Les objectifs annuels du distributeur de produits chimiques semblent de plus en plus ambitieux, a expliqué Alexander Neuberger, analyste chez Metzler, pour justifier son abaissement de "acheter" à "conserver", à proximité de son niveau le plus bas depuis janvier 2023.

En 2024, Brenntag est l'une des pires valeurs du Dax, avec une baisse de près de 22%. Wacker et Lanxess ne sont guère mieux lotis, avec des pertes annuelles respectives de 15 et 22 % actuellement dans le MDax./tih/edh/mis