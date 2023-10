BRF SA, l'une des plus grandes entreprises alimentaires du Brésil, est optimiste quant à ses perspectives de ventes à l'approche des fêtes de fin d'année, a déclaré un dirigeant de l'entreprise lors d'une conférence de presse lundi.

Marcel Sacco, vice-président du marketing, a déclaré que l'entreprise prévoyait une croissance de 5 à 6 % du chiffre d'affaires des ventes de Noël par rapport à l'année dernière, en citant les améliorations de l'économie locale et une large gamme de produits.

"Nous travaillons avec une gamme de produits pour tous les budgets, en équilibrant l'offre, le prix et l'aspect pratique", a déclaré M. Sacco. Il a également indiqué que le portefeuille de produits de Noël de BRF permettait à l'entreprise de réaliser de meilleures marges par rapport aux gammes traditionnelles.

M. Sacco a cité la tendance à la baisse de l'inflation et l'amélioration attendue de la consommation par habitant comme des facteurs incitant les ménages brésiliens à dépenser davantage cette année, y compris pour l'alimentation.

BRF, qui est en concurrence avec des rivaux tels que JBS SA et la société privée Aurora, transforme le porc et la volaille et possède des marques brésiliennes bien connues telles que Sadia et Perdigao.

Le Brésil représente la majeure partie du chiffre d'affaires de BRF.

Sous la direction de Miguel Gularte, un ancien cadre de Marfrig qui a pris les rênes en août 2022, l'entreprise s'efforce d'améliorer ses processus internes afin d'être plus efficace et plus compétitive. Pourtant, BRF n'a pas encore réalisé de bénéfices trimestriels cette année, alors qu'elle et d'autres entreprises alimentaires sont confrontées à une surabondance mondiale de poulets et à des prix élevés pour les aliments pour animaux.

Cette année, les actions de la BRF ont augmenté d'environ 25 %.