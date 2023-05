La BRF brésilienne affiche une perte nette plus importante que prévu au premier trimestre

Le transformateur brésilien de volaille et de porc BRF SA a perdu 1,024 milliard de reais (204,66 millions de dollars) au premier trimestre, soit presque deux fois plus que les prévisions des analystes, en raison d'une offre excédentaire sur le marché mondial du poulet et des prix élevés des céréales, selon une déclaration de résultats publiée lundi.

Les analystes s'attendaient à ce que l'entreprise enregistre une perte de 588,6 millions de reais pour la période, selon la moyenne des estimations consensuelles de Refinitiv.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, une mesure du résultat d'exploitation connue sous le nom d'EBITDA, s'est élevé à 607 millions de reais, inférieur à la moyenne des prévisions des analystes de 721,37 millions de reais.

Lors d'une conférence de presse organisée pour commenter les résultats du premier trimestre, Miguel Gularte, PDG de BRF, a déclaré que les marges négatives sur le segment de l'exportation, qui atteignent généralement un taux à deux chiffres, ont pesé sur les résultats et ont conduit l'entreprise à une perte.

"L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) a été raisonnable par rapport aux difficultés rencontrées par l'ensemble du secteur", a indiqué M. Gularte.

On s'attend à ce que le scénario s'améliore dans les mois à venir, a déclaré le directeur financier Fabio Mariano dans un communiqué, citant une augmentation progressive des prix du poulet.

Nous assistons à un scénario de reprise progressive des prix du poulet sur les marchés d'exportation", a déclaré M. Mariano. "La forte baisse des céréales stimulera la rentabilité de l'entreprise au cours des prochains trimestres", a-t-il ajouté.

(1 $ = 5,0033 reais) (Reportage d'Ana Mano ; Rédaction de Leslie Adler et Chris Reese)