La BRF brésilienne demande l'approbation de la Chine lors d'une mission gouvernementale pour reprendre ses exportations -sources

Le gouvernement brésilien s'attend à ce que de nouvelles approbations pour des usines brésiliennes de conditionnement de la viande soient confirmées après l'arrivée dans le pays du président Luiz Inacio Lula da Silva, qui sera en mission en Chine la semaine prochaine.

La mission brésilienne en Chine comprend le ministre de l'agriculture Carlos Favaro, plusieurs représentants du gouvernement fédéral, des membres de l'industrie agricole et des représentants de l'industrie de la viande.

La Chine est la première destination des exportations brésiliennes de viande de poulet et de porc. En 2022, le pays asiatique a importé plus d'un million de tonnes de ces deux protéines, générant plus de 2,5 milliards de dollars en devises pour le Brésil.

Les deux usines, les plus grandes de l'entreprise, sont situées dans le centre-ouest du Brésil.

La Chine a suspendu en 2021 les ventes de porc provenant de l'une des usines, un transformateur de volaille et de porc situé à Lucas do Rio Verde.

Les expéditions de volaille vers la Chine en provenance de l'usine de Lucas do Rio Verde ont été suspendues en mars de l'année dernière.

"Les questions posées par les autorités sanitaires chinoises ont déjà reçu une réponse et il ne manque plus qu'une décision de la part (des Chinois)", a déclaré l'une des sources.

BRF a refusé de commenter les éventuelles reprises.

Jeudi, l'entreprise a reçu l'approbation de l'Administration générale des douanes de Chine (GACC) pour reprendre les ventes de viande de poulet à la Chine à partir de son usine de Marau, dans l'État méridional du Rio Grande do Sul. Les exportations de l'usine vers la Chine étaient suspendues depuis 2021.

L'approbation de la Chine pour Marau fait suite à quatre autres autorisations pour des abattoirs de bœuf brésiliens - les premières nouvelles autorisations depuis 2019.

Le ministère brésilien de l'Agriculture a déclaré jeudi dans un communiqué que "d'autres entreprises ont de petits problèmes en suspens avec le GACC, qui devraient encore être résolus pendant le voyage du ministère en Chine", sans nommer les entreprises qui pourraient en bénéficier.

(Cet article a été remanié pour corriger le nom de l'entreprise au paragraphe 1).