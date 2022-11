La BRF brésilienne manque les prévisions avec une perte de 26 millions de dollars au troisième trimestre.

BRF, qui vend du porc et de la volaille en Amérique latine, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, a annoncé une perte nette trimestrielle de 137 millions de reais (26 millions de dollars), contre une perte de 277 millions de reais un an plus tôt.

Les analystes interrogés par Refinitiv avaient prévu un bénéfice réel de 64,8 millions.

BRF a déclaré que ses résultats ont été pesés par les taux d'intérêt élevés qui ont fait grimper le coût de sa dette. Les intérêts sur les prêts et les financements ont atteint 474 millions de reais, selon l'entreprise, soit une hausse de 25,3 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de BRF a atterri à 1,4 milliard de reais, conformément à une estimation de 1,42 milliard de reais.

Le revenu net du groupe a quant à lui augmenté de 13,4 % pour atteindre 14,05 milliards de reais, tandis que les revenus provenant du Brésil, son principal marché, ont augmenté de 6,6 % pour atteindre 6,81 milliards de reais.

Le revenu de ses expéditions à l'étranger a atteint 6,54 milliards de reais, soit 7,4 % de plus qu'un an plus tôt, car il a augmenté ses marges grâce à ses ventes à la Chine, au Japon et à la Corée du Sud.

(1 $ = 5,1864 reais)