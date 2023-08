BRF - Brasil Foods figure parmi les principaux groupes agroalimentaires brésiliens. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - plats préparés (51,6%) : découpes de poulets et de dindes marinées, produits panés à base de viande, salades froides, pizzas surgelées, etc. ; - poulets entiers et découpes de poulets congelés (44,7%). En outre, le groupe propose des découpes de viande de porc et de boeuf congelées ; - autres (3,7%) : produits d'alimentation animale, farine de soja, etc.

Secteur Transformation des aliments