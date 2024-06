Les lobbies des exportateurs brésiliens de produits alimentaires ont critiqué mercredi le décret du gouvernement imposant de nouvelles règles pour l'utilisation des crédits d'impôt, affirmant que ces règles sont inconstitutionnelles et qu'elles rendront les entreprises moins compétitives sur les marchés mondiaux.

La réaction contre la mesure annoncée mardi représente le dernier test en date des relations précaires du président Luiz Inacio Lula da Silva avec le puissant secteur de l'agroalimentaire, qui avait soutenu son prédécesseur Jair Bolsonaro.

Le Brésil est le premier exportateur mondial de produits de base, notamment de café, de bœuf, de poulet, de sucre et de soja.

L'ABPA et l'ABIEC, qui représentent des géants de la viande tels que JBS et BRF, ont déclaré que la mesure obligerait les entreprises à dépendre davantage des banques pour obtenir des crédits, ce qui augmenterait les dépenses et alourdirait leurs opérations.

"L'effet sur les coûts de production est direct et immédiat", ont-ils déclaré, ajoutant que cette mesure pourrait entraîner une inflation des denrées alimentaires et des pertes d'emplois au Brésil.

Le gouvernement a déclaré qu'il essayait simplement de combler les lacunes qui profitent à plusieurs industries, alors qu'il cherche à collecter près de 30 milliards de reais (5,66 milliards de dollars) pour éliminer le déficit primaire du budget cette année.

Les secteurs les plus touchés sont les produits pharmaceutiques, la viande, les fruits, le café, les céréales et le biodiesel.

"En plus de faire du Brésil un grand exportateur de résidus fiscaux, [l'ordre exécutif] est en totale violation de la Constitution en ce qui concerne l'exonération fiscale des exportations", a déclaré le lobby des exportateurs de café Cecafe.

L'Anec, qui représente les exportateurs de grains et de céréales au Brésil, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Abiove, qui représente les broyeurs de soja, dont Bunge et Cargill, n'a pas non plus répondu à la demande de commentaires.

Le lobby du biodiesel APROBIO, qui utilise le soja comme matière première de base, a déclaré qu'il essaierait de convaincre le gouvernement de reconsidérer la mesure afin de protéger les investissements et de sauvegarder les efforts du pays pour passer à des sources d'énergie claires.

(1 $ = 5,3002 reais) (Reportage d'Ana Mano et de Roberto Samora à São Paulo et reportage complémentaire de Marcela Ayres à Brasília ; Rédaction de David Gregorio)