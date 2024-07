Brickability Group PLC est un distributeur de matériaux de construction. Il fournit au secteur de la construction des briques de parement, des blocs, des systèmes de bardage, des tuiles, des radiateurs, des carreaux, des portes et des fenêtres. Ses segments comprennent les briques et les matériaux de construction, l'importation, la distribution, la sous-traitance et le centre. Bricks and Building Materials vend des matériaux de construction à tous les secteurs de l'industrie de la construction, y compris les constructeurs de maisons nationales, les promoteurs, les entrepreneurs, les constructeurs généraux et les détaillants. Importation importe des produits de construction pour compléter l'architecture traditionnelle et contemporaine. La distribution vend et distribue des produits tels que des fenêtres, des portes, des radiateurs et les pièces et accessoires associés. La sous-traitance fournit des services d'installation de revêtements de sol et de toiture dans le secteur de la construction résidentielle. Elle propose également des services de bardage tels que la conception, la fabrication et l'installation. Elle propose Taylor Maxwell Cladding, SBS Cladding et Architectural Facades.

Secteur Matériaux de construction