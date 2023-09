(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et non rapportés séparément par Alliance News :

Michelmersh Brick Holdings PLC - fabricant de briques basé à Haywards Heath, West Sussex - Augmentation du dividende intérimaire de 15% à 1,50 pence contre 1,30 pence, le bénéfice avant impôt ayant augmenté de 7,1% à 6,1 millions de livres sterling au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, contre 5,6 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10 %, passant de 34 millions de livres sterling à 42 millions de livres sterling, mais la marge brute a légèrement diminué, passant de 37,7 % à 36,9 %. L'entreprise affirme qu'un carnet de commandes à terme "bien équilibré" et l'accent mis sur une "tarification appropriée" lui permettent de rester sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Brickability Group PLC - Distributeur de matériaux de construction basé à Bridgend, au Pays de Galles - Annonce à l'assemblée générale annuelle que les transactions entre le début de l'exercice financier actuel, le 1er avril, et le 31 juillet sont conformes aux attentes du conseil d'administration. Le mois d'août devrait être "typiquement saisonnier", bien que Brickability note des réductions de volume de la part de certains constructeurs de maisons, en raison des conditions économiques. Le reste de l'exercice devrait être marqué par "un environnement commercial plus difficile". Brickability fournira une mise à jour commerciale pour le semestre se terminant le 30 septembre vers la fin du mois d'octobre.

CEPS PLC - Société d'investissement basée à Bath, en Angleterre, spécialisée dans le secteur industriel - Bénéfice avant impôts en hausse de 85 % à 977 000 GBP au premier semestre 2023, contre 527 000 GBP l'année précédente, sur un chiffre d'affaires de 15,1 millions GBP, en hausse de 16 % par rapport à 13,0 millions GBP. Aucun dividende intérimaire n'est déclaré. "Le conseil d'administration souhaite reprendre le versement des dividendes après une très longue période de non-paiement", déclare David Horner, président du conseil d'administration. "Toutefois, la première étape de ce processus consistera à reconstruire le bilan de l'entreprise pour que cela soit possible. La CEPS affirme que les entreprises dans lesquelles elle a investi améliorent leurs performances. Les équipes de direction font preuve de détermination et de résilience pour s'assurer que leurs entreprises sortent des difficultés actuelles en meilleure position sur leurs marchés", déclare M. Horner, qui ajoute : "Je pense qu'au cours des 16 prochaines années, la CEPS devrait être en mesure d'améliorer les performances de ses entreprises : "Je pense qu'au cours des 16 prochains mois, la situation au Royaume-Uni sera bien meilleure qu'aujourd'hui. La croissance du PIB, bien que faible, dépasse les prévisions des experts".

Headlam Group PLC - Distributeur de revêtements de sol basé à Birmingham, Angleterre - Réduit le dividende intérimaire de 35% à 4,0 pence contre 6,2 pence, alors que le bénéfice avant impôt chute à 4,5 millions de livres sterling contre 21,6 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires augmente de 2,5 %, passant de 323,8 millions de livres sterling à 331,8 millions de livres sterling, mais le coût des ventes, les coûts de distribution et les frais administratifs augmentent plus rapidement. Headlam avait prévenu de la baisse des bénéfices et de la réduction du dividende en juillet, ce qui avait fait chuter le cours de son action. Mardi, Headlam a déclaré que les volumes au Royaume-Uni en juillet et août étaient globalement conformes aux attentes et que ses perspectives pour l'ensemble de l'année restaient inchangées, malgré des volumes résidentiels plus faibles.

Vianet Group PLC - Fournisseur de systèmes de surveillance des ventes au détail et des volumes, basé à Stockton-on-Tees, Angleterre - Le président James Dickson déclare à l'AGA que l'entreprise continue de progresser vers son niveau de revenus d'avant la pandémie, et que le commerce depuis la publication des résultats annuels de Vianet en juin a été conforme aux attentes de l'entreprise. Selon lui, les nouvelles initiatives permettent de gagner de nouveaux clients et de consolider les relations existantes. L'entreprise fournira une nouvelle mise à jour commerciale à la mi-octobre.

STV Group PLC - Diffuseur et diffuseur de programmes télévisés basé à Glasgow - Maintient le dividende intérimaire à 3,9 pence, malgré une perte avant impôts de 2,4 millions de livres sterling au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, contre un bénéfice de 10,6 millions de livres sterling un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 21 %, passant de 62,1 millions de GBP à 75,3 millions de GBP, mais les dépenses d'exploitation nettes ont augmenté de 44 %, passant de 50,2 millions de GBP à 72,5 millions de GBP. STV enregistre également une charge exceptionnelle de 2,8 millions de livres sterling liée aux coûts d'un partenariat publicitaire étendu avec ITV PLC, annoncé en décembre. STV prévoit une augmentation d'au moins 25 % de son chiffre d'affaires total pour l'ensemble de l'année 2023. Les recettes publicitaires devraient bénéficier de la Coupe du monde de rugby au troisième trimestre, mais être en baisse sur l'ensemble de l'année, les revenus numériques et les studios compensant cette baisse. La baisse de la publicité signifie cependant que le bénéfice d'exploitation ajusté de 2023 sera inférieur à celui de 2022, qui était de 25,8 millions de livres sterling. Le bénéfice d'exploitation ajusté du premier semestre est de 8,0 millions de livres sterling, soit une baisse de 33 % par rapport aux 11,9 millions de livres sterling de l'année précédente.

