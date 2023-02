Les actions de Brickability sont en hausse, car elles devraient dépasser les attentes du marché.

(Alliance News) - Brickability Group PLC a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que les bénéfices de l'exercice complet soient supérieurs aux attentes du marché, suite à une solide performance dans toutes ses divisions commerciales.

Les actions du distributeur de matériaux de construction étaient en hausse de 8,4% à 74,50 pence chacune à Londres tôt lundi.

La société basée à Bridgend, au Pays de Galles, a déclaré qu'elle a continué à réaliser de solides performances dans toutes ses divisions commerciales, suite à la publication de ses résultats intermédiaires pour le semestre clos le 30 septembre.

Brickability prévoit maintenant de déclarer un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'au moins 47 millions de livres sterling pour l'année se terminant le 31 mars. Ce chiffre est supérieur aux attentes du marché et au résultat de l'année dernière. Les prévisions actuelles du consensus des analystes pour l'Ebitda de l'exercice 2023 sont de 44,7 millions GBP, selon la société. Au cours de l'exercice 2022, Brickability a déclaré un Ebitda ajusté de 39,5 millions GBP.

"La performance positive continue du groupe, malgré les défis et l'incertitude plus larges, souligne l'importance de la stratégie multi-activités diversifiée de Brickability, qui a, une fois de plus, permis à l'entreprise de naviguer avec succès dans ces pressions", a affirmé la société.

Pour ce qui est de l'avenir, Brickability a déclaré qu'elle restait convaincue d'être bien placée pour continuer à réaliser ses objectifs stratégiques et la croissance sous-jacente de l'entreprise, mais qu'elle restait consciente des impacts à court terme qu'apporte un environnement macro-économique difficile.

En novembre, Brickability a fait état d'une hausse de 72 % de son bénéfice avant impôts au cours du semestre clos le 30 septembre, qui est passé de 8,9 millions de GBP l'année précédente à 15,3 millions de GBP. Le chiffre d'affaires a augmenté de 58 %, passant de 223,5 millions de GBP à 352,7 millions de GBP.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.