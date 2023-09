Brickworks Limited est un fabricant de briques basé en Australie. Le segment Building Products Australia de la société se consacre à la fabrication de produits en terre cuite vitrifiée et en béton utilisés dans l'industrie du bâtiment. Les principales lignes de produits de ce segment comprennent les briques, les blocs de maçonnerie, les pavés, les tuiles, les carreaux de sol, les panneaux muraux en fibre de ciment et les lattes de toit. Le segment Building Products North America se consacre à la fabrication de produits en béton et en grès vitrifié utilisés dans l'industrie du bâtiment. Les principales lignes de produits de ce segment comprennent les briques et les blocs de maçonnerie. Le secteur de la propriété industrielle est engagé dans l'utilisation des opportunités associées aux terrains détenus par la société, y compris la vente de propriétés et l'investissement dans des fiducies immobilières. Le secteur des investissements détient des investissements sur le marché australien des actions, à la fois pour le revenu des dividendes et la croissance du capital, et comprend l'investissement dans Washington H. Soul Pattinson and Company Limited et FBR Limited (FBR).

Secteur Matériaux de construction